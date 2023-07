Guvernul kosovar face un pas înapoi: va scădea prezenţa poliţiei pentru a dezescalada tensiunile într-o regiune Guvernul kosovar a comunicat marti ca va scadea prezenta Politiei si va lua si alte masuri pentru a dezescalada tensiunile intr-o regiune nordica unde ostilitatile dintre albanezi si etnicii sarbi au ajuns la cel mai inalt nivel de la declararea independentei de catre tara, in 2008, scrie Rador. Violentele din zona de nord din Kosovo, unde locuiesc 50.000 de sarbi care formeaza o majoritate, au izbucnit la finalul lunii mai, dupa ce primari albanezi au preluat functiile in urma unor alegeri boicotate de sarbi, care cereau implementarea unui acord semnat cu zece ani in urma, pentru o mai mare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

