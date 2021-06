Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit prezinta miercuri in Parlament un nou sistem de ajutoare destinate intreprinderilor post-Brexit, care vrea sa excluda sistemul ”birocratic” al Uniunii Europene, relateaza AFP. ”Proiectul de lege privind controlul ajutoarelor publice este prezentat (miercuri) in Parlament si profita…

- Guvernul britanic anunta marti ca se asteapta la un acord ”rapid” cu Bruxellesul asupra unei prelungiri a unui moratoriu al controalelor anumitor produse alimentare în comertul dintre Marea Britanie si Irlanda de Nord, care expira miercuri, relateaza News.ro.„Ne asteptam…

- Comisia Europeana a adoptat o decizie de adecvare în baza Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR) prin care da unda verde continuarii transferului de date cu caracter personal catre Regatul Unit în ciuda Brexitului, se arata într-un comunicat al Decalex. Astfel, de…

- Comisia Europeana a declarat ca decizia inseamna ca informatiile personale ale cetatenilor UE vor fi tratate cu acelasi nivel de protectie ca si in interiorul blocului atunci cand vor fi transferate in Marea Britanie. Companiile se temeau ca Marea Britanie si UE nu vor ajunge la un acord privind echivalenta…

- Kelemen Hunor a vorbit, marti seara, la TVR, despre PNRR si dezbaterea acestuia in Parlament: ”De la bun, noi, in coalitie, am spus ca vom veni in Parlament inainte de ratificare, deci nu e ca a insistat Bruxelles-ul sau a insistat cineva, asta a fost din ianuarie discutia, dar am vrut sa avem cu ce…

- Liderii UE ii vor cere premierului britanic Boris Johnson sa respecte drepturile cetațenilor europeni in urma scandalurilor asupra tratamentului pe care l-au primit in Marea Britanie, inclusiv a detenției preventive in centre de expulzare, potrivit unui proiect de declarație vazut de publicația The…

- Premierul irlandez Micheal Martin a declarat luni ca, dupa intalnirea avuta cu omologul sau britanic Boris Johnson, nu crede ca Londra doreste sa rescrie aranjamentele comerciale post-Brexit referitoare la Irlanda de Nord, transmite Reuters. Postul national de televiziune irlandez RTE…

- Fostul negociator al Uniunii Europene pentru Brexit, francezul Michel Barnier, i-a recomandat marti Regatului Unit sa-si respecte angajamentele cu privire la pescuit si la Irlanda de Nord prevazute in cadrul Brexitului, in caz contrar Londra fiind pasibila de masuri de retorsiune, transmite AFP.…