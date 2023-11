Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat joi o ordonanța de urgența care le interzice șefilor de instituții de stat sa le mareasca salariile bugetarilor din subordine prin decizii administrative care nu au la baza o lege, potrivit unui comunicat al Executivului.Ordonanța de urgența prevede ca șefii autoritaților/instituțiilor…

- Majoritatea medicilor care lucreaza in sistemul de stat nu-și primesc la timp luna aceasta, in principal din cauza grevei in care se afla casele de asigurari de sanatate. Potrivit managerului Spitalului Clinic Județean de Urgența, Gabriel Lazany, nu doar salariile intarzie luna aceasta, ci și decontul…

- Proiectul ordonanței de urgența pentru aprobarea unor masuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 in vederea incadrarii in ținta de deficit a fost pus in transparența decizionala marți seara.

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi majorarea salariului minim cu 10% Sursa articolului: Premierul Ciolacu anunța majorarea salariului minim. Guvernul a retras OUG cu CASS obligatoriu pentru toți angajații Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Un director a devenit viral pe rețelele sociale dupa ce a povestit ca selecteaza candidații care vin la interviurile de angajare in baza unui „test al ceștii de cafea”. Dar mulți oameni il critica și il acuza ca „se joaca cu mintea” persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, relateaza Business…