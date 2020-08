Guvernul joacă alba/neagra cu programul teraselor are se prelungește cu o ora, pentru ca „23” nu avea „fundament științific” Terasele din Romania vor fi deschise pana la ora 24. Este anunțul de ultima ora facut de premierul Ludovic Orban. Decizia de a inchide terasele la ora 23 nu are niciun fundament științific, au avertizat mai mulți medici. „Am avut mai multe solicitari legate de prelungirea programului pana la ora 24 pentru terase și mi-am dat acordul. Va exista o decizie, daca nu cumva a și fost aprobata, a CNSU, pentru a prelungi programul pana la ora 24”, a declarat Ludovic Orban. El a spus ca vor exista și alte modificari, dar ca sunt… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

