- La centrala nucleara din Zaporojie, in sudul Ucrainei, ocupata in prezent de trupele ruse, s-a trecut la procedura de „oprire la rece" a reactorului nr. 4, dupa ce a fost detectata o scurgere de apa la unul dintre generatoarele de abur.

- Temperatura Dunarii, a carei apa este folosita pentru racirea reactoarelor, a atins joi 29,72 grade Celsius, fortand oprirea productiei la cele trei reactoare incepand cu ora 14.30 GMT (17.30, ora Romaniei). Operatorul nu a specificat cand poate fi restabilita puterea centralei la nivelurile normale.…

- Guvernul Japoniei a anunțat unilateral in aprilie 2021 ca apa de la Fukushima va fi deversata in mare, planul fiind contestat vehement de catre asociațiile de pescari și cetațenii care locuiesc de-al lungul coastelor Oceanului Pacific și pe insulele suverane din regiune. In acest context, japonezii…

- Rusia a anuntat vineri ca nu au fost date niciun fel de ordine angajatilor centralei nucleare ucrainene Zaporojie sa paraseasca aceasta instalatie, dupa ce serviciul militar de informatii ucrainean a afirmat mai devreme ca Rusia isi reduce gradual personalul de la aceasta centrala.

- Șeful serviciului de informații militare al guvernului ucrainean, Kirilo Budanov, a avertizat ca Rusia a pregatit un atac asupra centralei nucleare din Zaporojie. La sfarșitul saptamanii trecute, Budanov a indicat ca forțele rusești au minat bazinele de racire ale centralei și au deplasat vehicule incarcate…

- Volodimir Zelenski, a afirmat ca Rusia este ”centrul mondial al cinismului si de aici poate veni orice ordin pentru orice rau pe care ei spera sa il deghizeze ca un dezastru”, referindu-se la situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie si la ”actul terorist” al rusilor de la Kahovka. ”Dez-ocuparea…

- Directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, intentioneaza sa se deplaseze vinerea aceasta in Rusia, pentru discutii asupra centralei nucleare ucrainene Zaporojie, care se afla in prezent sub controlul trupelor ruse. O intrevedere intre Grossi si Aleksei Lihaciov,…

- Parlamentul nipon a adoptat miercuri o lege care prelungeste durata de viata a reactoarelor nucleare din Japonia la peste 60 de ani, pentru a imbunatati securitatea aprovizionarii cu energie electrica a tarii si pentru a o ajuta sa isi indeplineasca obiectivele climatice, transmite AFP.Aceasta masura…