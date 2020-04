Stiri pe aceeasi tema

- Japonia va acorda un ajutor de 100.000 de yeni (857 euro) fiecarui rezident, japonez sau strain, a anunțat premierul Shinzo Abe, citat de AFP.„Vom face in așa fel incat sa acordam rapid suma la toata lumea”, a afirmat Abe, in conferința de presa in care a argumentat decizia de a extinde starea de urgența…

- Premierul japonez baga o parte din țara, inclusiv Tokyo și Osaka, in stare de urgența. A treia economie mondiala, stimulata cu 1 trilion de dolari Premierul japonez Shinzo Abe a anuntat instaurarea starii de urgenta, pentru o durata initiala de o luna, pentru sapte regiuni din tara, inclusiv Tokyo si…

- Japonia a anunțat luni un pachet pentru sprijinirea economiei in valoare de aproape 1.000 de miliarde de dolari, in contextul evoluției pandemiei de coronavirus, anunța CNN, potrivit MEDIAFAX.Prim ministrul japonez Shinzo Abe a anunțat luni pachetul de 108.000 de miliarde de yeni (989 miliarde…

- Prim-ministrul nipon Shinzo Abe intentioneaza sa declare stare de urgenta in Japonia ca urmare a propagarii noului coronavirus in arhipelag, a relatat luni agentia Kyodo, citand un responsabil guvernamental, potrivit dpa.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 34: 'Nesimtitul…

- In plina pandemie de coronavirus, cei mai multi dintre japonezi continua sa mearga la serviciu folosind transportul in comun, care este supraaglomerat.Desi guvernatorul Tokyo, Yuriko Koike, i-a indemnat pe cei 13,5 milioane de locuitori sa munceasca de acasa, in cazul in care este posibil, pana pe 12…

- Parcurile de distracție Disneyland și DisneySea din Tokyo vor fi inchise timp de aproximativ doua saptamani, din cauza temerii produse de raspandirea coronavirusului."Tokyo Disneyland și Tokyo DisneySea au decis sa se inchida incepand de sambata, 29 februarie, pana duminica, 15 martie" a fost mesajul…

- Japonia, a treia economie mondiala, ar putea intra in recesiune, dupa ce s-a contractat in ritm anual cu 6,3% in trimestrul patru din 2019, in urma majorarii taxei pe consum si a cererii globale slabe, transmit Kyodo si BBC, informeaza AGERPRES . Este cel mai semnificativ declin din ultimii cinci ani…

