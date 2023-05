Guvernul Italiei vrea să înfiinţeze un fond de investiţii pentru a susţine startupurile care investesc în inteligenţa artificială Vehiculul de investitii ”va promova studiul, cercetarea si programarea AI in Italia”, a spus Butti intr-un comunicat. Raspandirea in crestere a AI si a automatizarii si dezvoltarea rapida a instrumentelor precum ChatGPT au atras atentia politicienilor si autoritatilor de reglementare din intreaga lume. Multi experti spun ca sunt necesare noi reglementari pentru a guverna AI, din cauza impactului sau potential asupra securitatii nationale si educatiei, precum si asupra locurilor de munca. ”Guvernul analizeaza evolutia inteligentei artificiale, un domeniu in care trebuie sa se gaseasca un echilibru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

