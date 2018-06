Stiri pe aceeasi tema

- O ambarcatiune ce transporta 629 de imigranti la bord a ajuns in portul din Valencia, dupa ce ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, i-a interzis acesteia sa acosteze intr-un port din Italia, relateaza site-ul postului CNN.

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, i-a cerut miercuri presedintelui francez, Emmanuel Macron, sa dea dovada de "generozitate" in primirea de migranti, estimand ca Franta nu si-a respectat angajamentele in materie, informeaza AFP. Sustinand un discurs in fata Senatului, Salvini a reamintit…

- Giuseppe Conte, noul prim-ministru al Italiei, a cerut o reanalizare a sanctiunilor impuse Rusiei si o redistribuire „obligatorie” a refugiatilor in Uniunea Europeana, scrie The Guardian. In primul sau discurs in fata parlamentarilor de cand a fost investit, Conte a reafirmat cateva teme principale…

- Matteo Salvini, liderul formatiunii de extrema dreapta Liga si noul ministru de interne al Italiei, a declarat sambata ca vrea sa colaboreze strans ca omologii sai din Uniunea Europeana, dar ca nu isi va atenua pozitia in privinta imigratiei, transmite dpa, citat de Agerpres. 'Ce le spun celor…

- Matteo Salvini, liderul formatiunii de extrema dreapta Liga si noul ministru de interne al Italiei, a declarat sambata ca vrea sa colaboreze strans ca omologii sai din Uniunea Europeana, dar ca nu isi va atenua pozitia in privinta imigratiei, transmite dpa. 'Ce le spun celor care se…

- In cadrul unei consultari populare neoficiale desfasurate sambata si duminica in Italia, circa 91% din sustinatorii formatiunii de extrema dreapta Liga (fosta Liga Nordului) au aprobat coalitia cu Miscarea 5 Stele (M5S), informeaza DPA si Reuters. Asa-numitul "contract de guvernare" publicat…

- Presedintele italian, Sergio Mattarella, va incepe pe data de 4 aprilie convorbirile pentru solutionarea crizei politice cu care se confrunta tara, a indicat joi o sursa prezidentiala, citata de agentia dpa. La alegerile din 4 martie, Miscarea Cinci Stele (M5S, anti-establishment) si Liga…

- Luigi Di Maio, candidat al populistilor din Miscarea Cinci Stele (M5S) la functia de sef al guvernului italian, si Matteo Salvini, liderul partidului Liga (fosta Liga Nordului, de extrema dreapta), considerati drept noii conducatori ai politicii italiene, au declarat ca negocierile pentru guvern incep…