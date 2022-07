Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian Mario Draghi susține ca autoritațile indoneziene au exclus prezența personala a președintelui rus Vladimir Putin la summitul G20 de la Bali din 15-16 noiembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Comisiei Europene i s-a acordat mandat deplin pentru a examina posibilitatea plafonarii preturilor la importurile de gaze din Rusia, a anuntat marti premierul italian Mario Draghi, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat stare de urgența pe timp de razboi imediat dupa instalarea noului sau guvern. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Premierul australian, Scott Morrison, in plin val de impopularitate inainte de alegeri, a doborat miercuri un baiat, apoi a cazut peste el in timp ce jucau fotbal la un eveniment de campanie electorala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Premierul italian Mario Draghi si presedintele american Joe Biden si-au exprimat unitatea impotriva Rusiei si in sprijinul Ucrainei in timpul unei intrevederi care a avut loc marti la Casa Alba, transmite AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Prim-ministrul italian Mario Draghi se deplaseaza marti la Washington pentru discutii cu presedintele american Joe Biden, o vizita ce are loc intr-un context intern incomod, in care lideri ai coalitiei de guvernare de la Roma isi exprima dezacordul in crestere fata de trimiterea de arme suplimentare…

- Premierul italian Mario Draghi a multumit miercuri Japoniei ca a fost de acord cu promptitudine sa redirectioneze incarcaturi de gaz natural lichefiat (GNL) destinate unor tari terte catre Europa, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Seful guvernului italian, Mario Draghi, a deplans duminica aparenta ineficacitate a "dialogului" cu presedintele rus Vladimir Putin, constatand ca aceste contacte nu opresc "oroarea" care continua in Ucraina, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…