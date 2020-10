Guvernul italian va sprijini economia prin ajutoare și în 2021 Guvernul italian a stabilit un nou pachet de ajutorare a economiei pentru 2021. Pachetul de stimulare va fi prins in bugetul pentru anul viitor, a decis Guvernul dupa o ședința ținuta peste noapte, scrie Reuters. Coaliția de guvernamant a convenit asupra unei versiuni preliminare a pachetului de stimulare, a declarat o sursa guvernamentala. Alaturi de masuri de sprijinire a sistemului de sanatate și de educație, guvernul va inființa un fond de 4 miliarde de euro pentru a compensa companiile cele mai afectate de criza. Bugetul extinde, de asemenea, schemele de disponibilizare temporara și ofera… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

