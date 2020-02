Guvernul italian interzice, prin decret, accesul si parasirea a 11 localitati din cauza coronavirusului / VIDEO Doi italieni sunt primii europeni rapusi de coronavirus. Este vorba despre un barbat de 78 de ani si o femeie de 75 de ani, care provin din localitati mici de munte. In regiunile Lombardia si Veneto, unde traiesc si comunitati mari de romani, autoritatile au luat masuri speciale de preventie. Au declarat carantina in zece localitati, au inchis scolile si anuleaza orice manifestatii publice. Oficialii italieni sunt in alerta mai ales ca numarul cazurilor de imbolnavire s-a dublat in numai 24 de ore. 76 de persoane au fost testate pozitiv. Guvernul italian interzice, prin decret, accesul si parasirea… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri de coronavirus din Italia, țara cel mai lovita de epidemie din Europa, a ajuns la aproape 80 de persoane, fiind consemnate doua decese. Guvernul a inchis localitațile cele mai afectate, acestea fiind in regiunele Lombardia și Veneto din nordul țarii, transmite Reuters.

- Unsprezece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. Mai multe cazuri noi au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.

- Premierul italian Giuseppe Conte a anuntat, sambata, amanarea a trei meciuri din Serie A: Inter Milano - Sampdoria, Hellas Verona - Cagliari si Atalanta - Sassuolo, din cauza temerilor legate de coronavirus.Meciurile ar fi trebuit sa aiba loc duminica, in regiunile Veneto si Lombardia, unde…

- Patruzeci si doua de meciuri au fost amanate sau anulate in Italia din cauza temerilor legate de coronavirus, dupa ce in regiunile Lombardia si Veneto s-au inregistrat cel putin 25 de cazuri de infectare, relateaza Football Italia.Printre persoanele infectate se numara si un fotbalist amator…

- Un italian de 77 de ani diagnosticat cu virusul ucigas a murit vineri. Acesta este primul deces inregistrat in Europa, in cazul unui cetatean european. Numarul celor infectati cu noul coronavirus a ajuns la 20 in Italia. Epidemia s-a agravat vineri in nordul tarii, oficialii anuntand 14 noi cazuri…

- Un italian de 77 de ani diagnosticat cu virusul ucigas a murit vineri. Acesta este primul deces inregistrat in Europa, in cazul unui cetatean european. Epidemia s-a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in…

- Guvernul din Macao a anuntat ca va redeschide peste cateva zile toate cazinourile din regiune, dupa ce aceste stabilimente au fost inchise din cauza epidemiei de coronavirus. Usile cazinourilor din Macao se vor...

- Autoritațile ruse au anunțat sambata ca suspenda acordul privind accesul turiștilor chinezi fara vize in Rusia, pe fondul epidemiei de coronavirus care afecteaza China, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit Mediafax.Astfel, acordul bilateral care elimina necesitatea vizelor…