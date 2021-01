Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier italian Matteo Renzi a declarat miercuri ca-si retrage partidul din coalitia care sustine guvernul premierului Giuseppe Conte, coalitie ramasa astfel fara majoritate in parlament, transmite Reuters. Decizia lui Renzi, anuntata la o conferinta de presa, arunca Italia intr-o…

- Premierul italian Giuseppe Conte i-a oferit joi partidului Italia Viva al fostului premier Matteo Renzi inca un post in guvern, pentru a evita o criza politica intr-o perioada in care Italia trebuie sa pregateasca planul national de redresare si rezilienta cerut de Comisia Europeana pentru a beneficia…

- Sociologul Gelu Duminica spune ca surpriza nu este ca Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a intrat in Parlament, ci scorul mare pe care l-a obtinut - peste 8-. Duminica avertiza din luna martie, intr-un articol pentru Universitatea Bucuresti, ca unul dintre cele mai mari pericole in criza COVID este…

- Partidul Național Liberal a demonstrat in acest an in care s-a aflat la guvernare ca știe și ca poate sa dezvolte Romania chiar și intr-o perioada extrem de grea și impotriva majoritații toxice a PSD, care a sabotat cat a putut inițiativele guvernului. Cu o majoritate solida in Parlament, vom reuși…

- Cinci regiuni ale Italiei intra in lockdown, de joi 5 noiembrie pana in 3 decembrie, conform ultimului decret semnat de premierul Giuseppe Conte pe parcursul nopții de marți spre miercuri, dupa o serie de tensiuni, transmite Digi24.

- Doua masuri ar trebui urgent adoptate, ele vizand asigurarea nivelului minim de trai și supraviețuirea economica pe timpul crizei, in cazul firmelor mici și mijlocii. Adoptarea lor reprezinta condițiile PRO Romania pentru a vota un guvern in noul Parlament. Masurile ar urma sa fie aplicate pe toata…

- Situatia cererilor depuse pentru Masura 21 in perioada 25.09 - 23.10.2020, se prezinta astfel: in sectorul zootehnic – bovine – 44.960 cereri pentru un numar de 594.974 capete; in sectorul zootehnic – ovine si/sau caprine – 40.067 cereri pentru un numar de 8.709.852 capete; in sectorul vegetal –…