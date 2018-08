Guvernul italian decretează stare de urgenţă pentru 12 luni la Genova Primul ministru italian Giuseppe Conte a anuntat miercuri instituirea unei ''stari de urgenta pentru 12 luni'' la Genova, in urma prabusirii marti a unei portiuni din viaductul Morandi al autostrazii A10, in apropiere de acest oras, accident soldat cu cel putin 39 de morti, relateaza AFP . "Am auzit cererea presedintelui regiunii si am decretat starea de urgenta pentru 12 luni", a declarat Conte presei, dupa o reuniune extraordinara la Genova a Consiliului de Ministri. "Am deblocat, pentru aplicarea primelor interventii, cinci milioane de euro din fondul national pentru situatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

