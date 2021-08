Guvernul italian ar putea primi actiuni fara drept de vot la grupul bancar UniCredit, in cadrul posibilei preluari a bancii nationalizate Banca Monte dei Paschi di Siena Spa de catre UniCredit, informeaza Bloomberg, citand surse din apropierea acestui dosar.

Luna trecuta, UniCredit SpA a anuntat in mod oficial ca a demarat discutiile pentru preluarea bancii Monte dei Paschi di Siena SpA, cea mai veche banca din lume. Dupa ce a salvat de la faliment Monte dei Paschi di Siena in 2017, in schimbul a 5,4 miliarde de euro, Trezoreria italiana a promis ca isi va reduce participatia de 64%…