- Guvernul italian analizeaza reluarea controlului la compania aeriana nationala Alitalia, pentru ca ulterior sa permita intrarea companiei germane Lufthansa in actionariatul Alitalia, informeaza vineri presa italiana preluata de AFP, noteaza Agerpres. "Alitalia se indreapta spre o vanzare a activelor,…

- Volkswagen și-a propus sa investeasca peste 70 de miliarde de euro in mașini electrice și tehnologii digitale pe parcursul urmatorilor 5 ani. Ca parte a acestui plan, Volkswagen intenționeaza sa opereze o serie de schimbari majore la unele branduri ale sale. Șeful Herbert Diess a spus anul trecut ca…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de astazi, un act normativ care introduce in etapa a doua a campaniei nationale de vaccinare persoanele fara locuinte, pe cele cu dizabilitati sau care locuiesc cu acestea, precum si pe cele care le ingrijesc. Tot in aceasta etapa se va face vaccinarea anti-SARS-CoV-2…

- Presedintele in functie al SUA, Donald Trump, le-a sugerat consilierilor ca vrea sa se gratieze in ultimele zile ale mandatului, ceea ce ar marca, in istoria Statelor Unite, o utilizare extraordinara si netestata a prerogativelor prezidentiale, informeaza cotidianul The New York Times.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat marți, la Antena 3, ca in ședința de Guvern de maine se va adopta o Ordonanța de Urgența care permite continuarea invațamantului exclusiv online pana pe 8 februarie, cand incepe semestrul II. Ministrul a adaugat ca nu a vrut ca OUG sa dea posibilitatea…

- Compania germana de articole sportive Adidas a anunțat ca analizeaza posibilitatea vanzarii marcii Reebok, relateaza BBC, potrivit Mediafax. Compania spune ca nu a luat inca o decizie ferma cu privire la Reebok, care se concentreaza in principal pe piața SUA, și ca va face anunțul despre viitorul…

- Guvernul Suediei va incepe sa analizeze fezabilitatea ca țara sa treaca la o moneda digitala, un alt pas pentru o națiune care a renunțat in mare parte la bancnote și monede, relateaza Bloomberg. Ministrul Finanțelor Per Bolund a declarat ca o un studiu lansat la finele acestei saptamani va…

- Octavian Jurma, medic si cercetator, critica faptul ca autoritatile testeaza prea putin, iar din aceasta cauza, spune el, numarul cazurilor de persoane infectate este limitat. In opinia sa, numarul celor care se infecteaza zilnic este cu mult mai mare decat o arata cifrele oficiale.