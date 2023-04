Stiri pe aceeasi tema

- Sute de migranți ce doreau sa debarce in Europa de pe mare au fost salvați de ambarcațiunile pazei de coasta italiene. Paza de coasta italiana a lansat mai multe operațiuni de salvare vineri (10 martie) pentru a recupera sute de migranți aflați la bordul mai multor ambarcațiuni din „varful Italiei”,…

- Sub focul criticilor, prim-ministrul italian Giorgia Meloni a respins sambata orice responsabilitate a guvernului sau in naufragiul unei ambarcatiuni cu migranti care s-a soldat cu cel putin 69 de morti in sudul Italiei, relateaza AFP. „Situatia este simpla si in acelasi timp tragica: nu am primit nicio…

- Zeci de migranți care incercau sa traverseze Mediterana pentru a ajunge in Europa au murit cand ambarcațiunea lor a naufragiat in largul unei stațiuni balneare din sudul Italiei, cu aproximativ 120 de persoane la bord, potrivit serviciilor de urgența. Ruta maritima este una dintre cele mai periculoase…

- Parlamentul din Republica Moldova l-a aprobat joi in functa de prim-ministru pe experimentatul politician Dorin Recean pentru a conduce un guvern care se angajeaza sa revigoreze economia si sa traseze un curs de aderare la Uniunea Europeana, relateaza Reuters si Radio Chisinau. Parlamentul a votat aprobarea…

- Regele Charles al Marii Britanii l-a primit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski miercuri (8 februarie), la Palatul Buckingham. A fost prima oprire a lui Zelenski in doar a doua calatorie in strainatate de cand Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie, dupa o vizita la Washington in decembrie.…

- Un migrant a fost gasit mort, iar altul este in stare critica, dupa ce polițiștii de coasta spanioli au salvat cel puțin 100 de migranți in largul Insulelor Canare miercuri (8 februarie), potrivit Reuters. „ In jurul orei 4:30 a.m. (03:30 GMT) paza de coasta spaniola ne-a alertat despre o ambarcațiune…

- Dupa ce Karl Nehammer, cancelar austriac, a anunțat ca vrea gard la granița Bulgariei cu Turcia, Lucian Bode afirma, intr-un interviu pentru știrileprotv, ca aceasta masura ar fi mai mult una de imagine. ”Vizita oficialilor austrieci trebuie privita in 2 chei. Pe de o parte, Austria are alegeri de land…

- Sambata, in centrul Tunisului, la aniversarea unei date cheie a revoluției din 2011 care a adus democrația, protestatarii au trecut printre baricadele poliției in timp ce manifestau impotriva preluarii puterii aproape totale, de catre președintele tunisian Kais Saied. Opoziția ramane divizata in incercarea…