- Primul ministru italian Giuseppe Conte a anuntat miercuri instituirea unei ''stari de urgenta pentru 12 luni'' la Genova, in urma prabusirii marti a unei portiuni din viaductul Morandi al autostrazii A10, in apropiere de acest oras, accident soldat cu cel putin 39 de morti, relateaza AFP preluata…

- Printre persoanele decedate in urma surparii unei portiuni a unui viaduct al autostrazii A10, in apropiere de Genova, a fost identifiat și un roman, anunta Ministerul Afacrilor Externe. MAE precizeaza ca operatiunile de salvare si de scoatere a victimelor de sub daramaturi sunt in derulare. Ministerul…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca un roman se afla printre victimele tragediei din Italia, unde o portiune a unui pod s a probusit, in apropiere de Genova, pe Autostrada A10. Un bilant recent spune ca 35 de persoane au murit in aceasta catastrofa, iar sub ruinele podului ar putea fi zeci de…

- UPDATE – ora 19:29 Cel putin 30 de oameni si-au pierdut viata la prabusirea unui pod de autostrada la Genova, a anuntat ministrul italian de interne si vicepremierul Matteo Salvini, transmit Reuters si AFP. Pe langa cei circa 30 de morti confirmati, numeroase persoane au fost grav ranite, a mentionat…

- Un pod inalt de 100 de metri, care face parte din autostrada A10, s-a prabusit marti in orasul Genova, Italia. Autoritatile cauta eventuale masini si pasageri care s-ar fi putut afla pe pod in momentul prabusirii. Autoritatile au informat ca, pentru moment, ar fi cel putin 22 de morti. O portiune a…

