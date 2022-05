Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Naftali Bennett a declarat joi ca președintele rus Vladimir Putin și-a cerut scuze pentru comentariile ministrului de externe Serghei Lavrov, care a spus ca Adolf Hitler avea origini evreiești, transmite Reuters.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat ca dictatorul nazist Adolf Hitler avea „sange de evreu”, afirmatie care a provocat, luni, un raspuns furios din partea Israelului. Astfel, ministrul israelian de Externe, Yair Lapid, a precizat ca remarcile lui Lavrov reprezinta „o declaratie scandaloasa…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat ca dictatorul nazist Adolf Hitler avea „sange de evreu”, afirmatie care a provocat, luni, un raspuns furios din partea Israelului. Astfel, ministrul israelian de Externe, Yair Lapid, a precizat ca remarcile lui Lavrov reprezinta „o declaratie scandaloasa…

- Japonia a impus, marti, sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei. Astfel, bunurile a 398 de cetateni rusi au fost inghetate, printre persoanele vizate numarandu-se si cele doua fiice adulte ale presedintelui Vladimir Putin, Katerina Tikhonova si Maria Vorontsova, precum si sotia si fiica ministrului…

- Vladimir Putin spune in negocierile cu parțile occidentale ca vrea sa ”salveze Ucraina de naziști” și condiționeaza oprirea razboiului de ”denazificarea țarii”, dar bombardeaza Babyn Yar, memorialul Holocaustului, unde sunt comemorați evreii uciși in Kiev in timpul dictatorului nazist Adolf Hitler.…

- Premierul Israelului, Naftali Bennett, i-ar fi transmis presedintelui rus Vladimir Putin disponibilitatea de a intermedia eventuale negocieri pentru oprirea confruntarilor militare intre Rusia si Ucraina, anunta Kremlinul.

- Consiliul UE a decis blocarea activelor financiare detinute de presedintele rus, Vladimir Putin, si de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in cadrul sanctiunilor impuse ca reactie la invazia Rusiei in Ucraina, a declarat Josep Borrell Fontelles, Ina

- Președintele rus Vladimir Putin a discutat, luni, cu ministrul sau de externe Serghei Lavrov, care i-a recomandat continuarea dialogului cu Occidentul in ce privește criza de la granița cu Ucraina. Conform Reuters, șeful diplomației rusești a susținut ca SUA ar fi inaintat propuneri concrete privind…