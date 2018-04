Guvernul israelian renunţă la planul de a expulza mii de migranţi africani Guvernul israelian a anuntat marti ca renunta la planul sau privind expulzarea a mii de migranti africani intrati ilegal in tara, relateaza Reuters. Guvernul, care lucra la un plan privind expulzarea a mii de barbati majoritatea eritreeni si sudanezi intr-o tara terta impotriva vointei lor, a afirmat intr-un raspuns scris adresat Curtii Supreme israeliene ca nu mai are in vedere aceasta optiune. Autoritatile pentru imigratie din Israel vor continua sa gaseasca optiuni pentru expulzarea in mod voluntar a migrantilor, insa expulzarea lor fortata 'nu mai este pe ordinea de zi', a dat asigurari… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

