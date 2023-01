Guvernul își propune să optimizeze condițiile de muncă în sectorul energiei Guvernul discuta, saptamana aceasta, despre imbunatațirea condițiilor de munca din companiile care aparțin de Ministerul Energiei, dupa neregulile semnalate la mina Jilt, unde un camion cu muncitori s-a rasturnat, provocand moartea a trei oameni și ranirea altor 10, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proteste spontane timp de trei zile au avut loc la șantierul naval Damen din Mangalia, in plin proces de negociere a noului contract colectiv de munca, anunța Blocul Național Sindical, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernul roman a confirmat miercuri ca de la 1 ianuarie va inceta sa subvenționeze parțial prețul combustibililor, masura adoptata la finalul lui iunie pentru a se face fața scumpirilor provocate de razboiul din Ucraina, anunța Europa Press, citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Hong Kong cere Japoniei sa renunte la restrictiile aeroportuare pentru cetatenii din teritoriu, care impune ca zborurile de pasageri din centrul financiar sa aterizeze doar pe patru aeroporturi japoneze desemnate. Hong Kong insista ca decizia va avea un impact asupra a aproximativ 60.000 de pasageri,…

- Guvernul a aprobat miercuri mai multe investiții in sectorul feroviar. 40 de milioane de lei au fost alocați reabilitarii a patru stații de cale ferata, aflate intr-o stare avansata de degradare, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Liderii coaliției de guvernare, reuniți aseara la Palatul Victoria, au stabilit un calendar de adoptare a legii bugetului de stat pentru anul viitor, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Guvernul german a aprobat miercuri un cadru legislativ pentru instituirea unui sistem pe puncte, inspirat de modelul canadian, pentru a atrage forta de munca din afara Uniunii Europene, pe o piata confruntata cu deficit de mana de lucru, transmit AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța ca, de vineri, vor fi restricții de trafic in Sectorul 2, in zona in care se construiește pasajul Doamna Ghica, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Organizatii umanitare au acuzat guvernul italian de incalcarea legilor internationale, dupa ce autoritatile au impiedicat unii migranti sa debarce de pe doua nave de salvare acostate in Sicilia, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…