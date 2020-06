Guvernul își păstrează intenția de RESTRUCTURARE a aparatului bugetar Restructurarea aparatului bugetar, despre care PNL a vorbit inca de la preluarea guvernarii, a fost amanata din cauza pandemiei de coronavirus, dar va fi necesara, in condițiile in care Romania a avut cheltuieli mari pentru a preveni criza economica, iar deficitul bugetar va trebui redus, a spus la Digi24 Ionel Danca, șeful Cancelariei... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

