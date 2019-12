Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, la finalul ședinței PNL de la Palatul Parlamentului, ca Executivul Orban iși va asuma raspunderea pe modificarea OUG 114, cunoscuta sub numele de - Ordonanța Lacomiei. Premierul a susținut ca printre modiificari la acesta OUG se numara abrogarea „prevederilor…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, se va prezenta luni, 4 noiembrie, in plenul reunit al Parlamentului, pentru a obține votul de investitura pentru noul Guvern format. Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au decis, luni, ca audierea miniștrilor propuși sa faca parte din…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a definitivat lista miniștrilor pe care ii va propune in Guvernul monocolor PNL pe care intenționeaza sa il conduca daca va obține votul de investitura al Parlamentului, au declarat surse din PNL pentru G4Media.ro. Fiecare nume din viitorul Cabinet a fost discutat…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a anunțat ca iși dorește ca votul de investitura din Parlament sa aiba loc cel tarziu miercurea viitoare. ”In prima runda de negocieri am aratat deschidere și am acceptat foarte multe propuneri. Astazi, nu cred ca exista un motiv serios pentru ca partenerii noștri sa…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a anunțat ca liberalii au stabilit o strategie pentru a contracara un eventual boicot al PSD privind calendarul de investire al noului guvern. Președintele PNL a estimat ca audierea in comisiile de specialitate a miniștrilor propuși se va face lunea sau marțea cealalta,…

- Cea de-a doua runda de consultari anuntata pentru luni de presedintele Iohannis cu partidele parlamentare privind formarea noului Executiv, a fost amanata pana marti. Tot marti ar putea fi ziua in care seful statului anunta numele viitorului premier. Presedintele a declarat vineri ca PNL este dispus…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera, la scurt timp dupa ieșirea publica a președintelui Klaus Iohannis, ca schimbarea Guvernului Dancila in urma unei motiuni de cenzura este posibila, dar nu este o certitudine, deoarece in Parlament „oricand pot aparea surprize”. In plus, el anunța ca moțiunea…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri, la Palatul Parlamentului, ca PSD a avut un plan „marșav” pentru preluarea partidului sau, astfel incat premierul Viorica Dancila sa evite votul din Parlament pentru restructurarea Guvernului, scrie Digi24. Tariceanu l-a atacat pe Teodor…