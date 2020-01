Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat joi ca a decis ca guvernul sa-și angajeze raspunderea in fața Parlamentului pe proiectul de lege de alegere a primarilor in doua tururi de scrutin. Reactia PSD a venit imediat, presedintele interimar, Marcel Ciolacu, anuntand depunerea unei motiuni de cenzura. The post…

- Guvernul Ludovic Orban iși angajeaza raspunderea in Parlament pentru alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Anunțul a fost facut de premierul Ludovic Orban, la Palatul Victoria, in debutul ședinței Executivului. Acesta este practic primul pas spre declanșarea anticipatelor. PSD a anuntat deja…

- Guvernul isi va angaja raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi, a anuntat joi premierul Ludovic Orban. ‘In discutiile pe care le-am avut (…) am luat decizia de a ne angaja raspunderea in fata Parlamentului pentru alegerea primarilor in doua tururi’, a spus premierul, in sedinta de Guvern. …

- Premierul Ludovic Orban a anunțat joi ca Guvernul iși asuma raspunderea pentru alegerea primarilor in doua tururi. Dupa ce miercuri la Guvern a fost in lucru o ordonanța de urgența pentru modificarea legislației electorale, premierul a decis sa iși angajeze raspunderea. „PNL susține alegerea primarilor…

- Guvernul ar urma sa decida joi daca iși angajeaza raspunderea in fața Parlamentului pentru alegerea primarilor și a șefilor de consilii județene in doua tururi sau daca va da o ordonanța de urgența.

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune ca social-democrati vor depune o motiune de cenzura, daca Guvernul isi asuma raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi si afirma ca nu trebuie subestimata capacitatea sa si a colegilor de a purta negocieri

- Liderii PSD au decis in ședința Comitetului Executiv de marți ca vor depune o sesizare la CCR in același timp cu depunerea unei moțiuni de cenzura daca Guvernul iși asuma raspunderea pe adoptarea legii privind alegerea primarilor in doua tururi, au declarat surse social-democrate pentru MEDIAFAX.Decizia…

- FOTO – Arhiva Guvernul Orban isi va asuma, la inceputul anului viitor, raspunderea pentru desfiintarea SIIJ si pentru legea privind alegerea primarilor in doua tururi, relateaza surse guvernamentale pentru Mediafax. Potrivit acestora, Guvernul asteapa un aviz din partea CSM pentru desfiintarea sectiei.…