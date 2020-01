Guvernul isi angajeaza raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi Parlamentul s a reunit, miercuri, in sedinta comuna, in sesiune extraordinara, pentru angajarea raspunderii Guvernului pe proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, scrie antena3.ro. Premierul Ludovic Orban a venit miercuri in fata parlamentarilor pentru a le prezenta si citi proiectul de lege pe care Guvernul si a angajat raspunderea.Liberalii din executiv au decis ca alegerile locale, care ar urma sa aiba loc in iunie, sa se desfasoare in doua tururi si nu in unul, asa cu ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

