Guvernul isi angajeaza raspunderea in Parlament pe legile privind prorogarea unor termene in Justitie, abrogarea OUG 51/ 2019 si instituirea unor plafoane pentru cheltuieli publice Senatul si Camera Deputatilor se reunesc, joi, in sedinte comune succesive pentru angajarea raspunderii Guvernului pe fiecare din cele trei proiecte adoptate de Cabinetul Orban. Şedinţele comune ale Parlamentului au început la ora 12,00. Conform programului, în prima şedinţă comună Guvernul îşi asumă răspunderea asupra proiectului de lege privind unele măsuri…