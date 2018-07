Guvernul irlandez va încuraja o nouă încercare de formare a unui guvern la Belfast Executivul irlandez va face demersuri pe langa partidele politice din Irlanda de Nord pentru a face o noua incercare, in cursul acestui an, pentru formarea unui nou guvern nord-irlandez in care puterile sunt impartite (intre unionisti si nationalisti, n.r.), a anuntat marti premierul irlandez Leo Varadkar, transmite Reuters. ''Avem intentia ca, in toamna acestui an, sa incercam din nou sa aducem impreuna partidele din Irlanda de Nord'', a spus Varadkar intr-o conferinta de presa. Cea mai recenta astfel de incercare a esuat la jumatatea lunii februarie a acestui an din cauza disputei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

