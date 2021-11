Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul irlandez a anuntat marti ca pregateste masuri de urgenta in caz de conflict comercial intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, in urma dezacordurilor lor privind dispozitiile post-Brexit in Irlanda de Nord, relateaza AFP.

- Brexitul este o ''catastrofa'' pentru Regatul Unit, a sustinut marti comisarul european pentru piata interna Thierry Breton, într-o declaratie pentru postul de televiziune francez BFM TV, transmite Reuters. ''Vedeti ce se întâmpla pe rafturile supermarketurilor,…

- Marea Britanie se va implica deplin si in mod constructiv cu Uniunea Europeana in legatura cu propunerile acesteia pentru a facilita tranzitul de marfuri catre Irlanda de Nord, a declarat miercuri co-presedintele Partidului Conservator britanic Oliver Dowden, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Intr-un discurs pe un ton optimist pe care l-a sustinut miercuri, in incheierea Congresului anual al Partidului Conservator, la Manchester, in nord-vestul Angliei, Boris Johnson si-a aparat strategia de a renunta in mod treptat o forta de munca imigranta ieftina si a dat asigurari ca acesta este lucrul…

- Guvernul Marii Britanii a avertizat, luni, Uniunea Europeana ca va aplica masuri de protectie daca Bruxellesul nu accepta modificarea Protocolului Brexit aplicabil in provincia britanica Irlanda de Nord, insa...

- Soferii britanici au stat ore in sir la cozi pentru a-si umple rezervoarele si zeci de benzinarii au fost inchise din lipsa carburantilor, punand afise in acest sens. Lipsa soferilor de camioane in urma Brexitului, amplificata de blocarea testelor pentru carnetele de soferi de camioane din cauza carantinelor…

- Irlanda – singurul stat membru UE care are o frontiera terestra comuna cu Regatul Unit – urmeaza sa primeasca 1,1 miliarde de euro in vederea compensarii pierderilor antrenate de aplicarea, incepand de la 1 ianuarie, a Acordului comercial post-Brexit incheiat de Bruxelles cu Londra. Franta urmeaza sa…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, a avertizat vineri Regatul Unit ca Statele Unite nu vor incheia cu aceasta tara un acord de liber schimb daca disputele dintre Londra si UE privind implementarea protocolului nord-irlandez post-Brexit vor distruge acordul de pace din Irlanda…