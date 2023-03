Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a promis duminica un raspuns mai puternic pentru a face fata unui val de atacuri palestiniene in Ierusalim si Cisiordania ocupata, in timp ce presiunea creste in cadrul guvernului sau de dreapta pentru a folosi tactici mai severe, transmite Reuters.…

- SpaceX a luat masuri pentru a impiedica armata ucraineana sa foloseasca serviciul de internet prin satelit Starlink al companiei ca sa controleze dronele din regiune in timpul razboiului, a declarat miercuri președintele SpaceX, relateaza Reuters.

- Guvernul german a aprobat livrarea de tancuri Leopard 1 Ucrainei din stocurile sale industriale si este in discutii pentru a rascumpara 15 tancuri Ghepard din Qatar pentru a le trimite Kievului, a informat vineri ziarul Sueddeutsche Zeitung, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Protestatarii au acuzat distrugerea sistemului public de sanatate de catre guvernul conservator regional, relateaza Reuters . Guvernul, condus de Isabel Ayuso, a fost criticat, in special odata cu pandemia de coronavirus, pentru lipsa de personal din spitale și centrele de sistența medicala primara.…

- Zeci de mii de lucratori din domeniul sanatatii au protestat duminica la Madrid, pentru ceea ce spun ei ca este distrugerea sistemului de sanatate publica de catre guvernul regional conservator, transmite Reuters. Imbracati in haine albe si batand in tobe, multi au scandat: "Reducerea sanatatii publice…

- Guvernul britanic a anuntat joi ca un numar mic de persoane care au primit asa-numitele ''vize de aur'' pentru investitorii bogati ar fi putut obtine averea lor prin coruptie sau alte activitati financiare ilicite, relateaza Reuters.

- Taiwanul ii va testa impotriva COVID-19 pe cei care sosesc din China incepand cu data de 1 ianuarie, ca reactie in urma valului de infectari din a doua economie a lumii, a anuntat miercuri Guvernul din Taipei, alaturandu-se astfel mai multor tari care si-au intensificat controalele impuse turistilor…

- Zhejiang, o mare provincie industrializata din China, situata in apropiere de Shanghai, se confrunta cu aproximativ 1 milion de cazuri noi de Covid-19 in fiecare zi, iar reprezentantii sai se asteapta ca numarul infectarilor sa se dubleze in urmatoarele zile, a anuntat duminica Guvernul provincial,…