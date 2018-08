Guvernul introduce TAXA de autostradă. Cât va fi taxa pentru 100 de kilometri Autoritatile propun o taxa de circa 34 de lei pentru 100 de kilometri care sa fie implementata pe autostrada Bucuresti - Ploiesti incepand din 2019, astfel ca soferii ar urma sa plateasca aproximativ 21 de lei pentru a parcurge distanta de 62 de kilometri. Guvernul a adoptat in aceasta saptamana studiul de fundamentare pentru proiectarea si constructia autostrazii Ploiesti - Brasov, care va fi realizata printr-un parteneriat public-privat. mai multe, pe capital.ro Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

