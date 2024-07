Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru șoferi. Ministerul Dezvoltarii a inițiat un proiect de lege ce prevede implementarea unor zone cu nivel scazut de emisii in marile orașe ale țarii. In urma lor, autoturismele nu vor putea sa mai circule, in funcție de tipul lor.

- Executivul vrea sa instituie in marile orașe zone cu nivel scazut de emisii (ZNSE) unde se va putea intra cu mașina doar dupa achitarea unei taxe. Un proiect de Hotarare de Guvern inițiat de Ministerul...

- Guvernul a inființat o noua structura administrativa, menita sa asigure ”buna guvernanța” din reforma instituita prin PNRR. Executivul va angaja in noua instituție 50 de bugetari, cu salarii care ajung la 13.000 lei/luna, plus sporuri de 30%. Guvernul condus de Marcel Ciolacu a decis inființarea Centrului…

- UPDATE: Guvernul a modificat in ședința de joi ordonanta de urgenta privind siguranta rutiera. In situatia in care rezultatul testelor anti-drog in laboratoarele de medicina legala nu vine in maximum 72 de ore, soferii carora le-au fost suspendate permisele le primesc inapoi. Ordonanța de urgenta privind…

- Ordonanța de urgența prin care șoferii care refuza testarea anti-drog sa ramana fara permis pana la ieșirea analizelor de sange va fi modificata in ședința de Guvern de astazi, programata sa inceapa la 11:00. Cea mai importanta modificare vizeaza termenul de 72 de ore in care IML trebuie sa trimita…

- Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența care permite instalarea de camere video de monitorizare a traficului pe marginea șoselelor. Imaginile inregistrate vor fi folosite ca probe pentru contravențiile șoferilor in trafic, iar amenzile vor fi trimise direct la domiciliul șoferului. Astfel, Poliția…

- Executivul se reunește astazi, de la ora 09.00, in ședința de Guvern, iar pe agenda ședinței nu se regatește hotararea de Guvern privind calendarul alegerilor prezidențiale. Guvernul a transmis, joi seara, agenda sedintei de Guvern de vineri, iar proiectul de hotarare de Guvern pentru stabilirea datei…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca Guvernul poate gasi ”soluții pentru structuri de personal mai suple” in cazul angajaților de la Guvern și Parlament care protesteaza nemulțumiți de creșterea salariala de 10% propusa de Ministerul Muncii. Premierul a anuntat ca Executivul aproba majorare…