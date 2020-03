Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, a declarat, joi seara, ca a fost emis ordinul prin care se suspenda pe o perioada de sase luni exportul de medicamente, fiind oprite la granita "nenumarate" tir-uri cu "zeci de tone" de medicamente si materiale sanitare. "In momentul de fata, au fost…

- Pacienții care au bani vor primi ingrijiri medicale mai bune decat cei saraci, a recunoscut Victor Costache, ministrul interimar al Sanatații, potrivit Digi 24. La om „e ca la mașini”, a declarat acesta. Mai clar: toți șoferii iși fac RCA, doar cei care iși permit platesc și CASCO.Victor Costache a…

- „A fost publicata azi in Monitorul Oficial si o vom pune la dispozitie dupa conferinta de presa (...) OUG are toate avizele”, a spus ministrul Sanatații miercuri despre publicarea OUG privind modificarile privind accesul programelor nationale de sanatate.Intrebat de jurnaliști daca prin prevederile…

- „In chirurgia cardiaca și vasculara exista in prezent o evoluție rapida a tehnologiei și a procedurilor minim invazive. In ciuda progreselor recente in aceste tehnici, nu exista un protocol de management bine structurat care sa se aplice pacienților cu disecție aortica de tip B (DAB). (...) Aș dori…

- Peste 50 de medici din Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon“ Focșani ii solicita ministrului Sanatații, Victor Costache, prin intermediul unei scriori deschise, sa trateze cu seriozitate activitatea din spital și sa nu ii mai ia in „deradere“ numind in Consiliul de Administrație „trei oameni…

- Exporturile de medicamente ale Romaniei au dat semne de revenire anul trecut, insa au ramas mult mai mici decat importurile, care domina piața farmaceutica locala, arata un raport realizat de Institutul Național de Statistica (INS), consultat de 360medical.ro.In primele 10 luni din 2019, Romania…