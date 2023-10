Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a alocat 200 de milioane lei pentru CNAS, pentru decontarea serviciilor medicale oferite pacientilor din spitale Guvernul a alocat 200 de milioane lei pentru CNAS, pentru decontarea serviciilor medicale oferite pacientilor din spitale Guvernul a dat unda verde vineri unei masuri menite sa sprijine…

- Numarul pacientilor cu diabet din Romania a crescut cu 30% in ultimii cinci ani, conform celor mai recente cifre publicate de Casa Nationala pentru Asigurari de Sanatate (CNAS). Numarul pacientilor diabetici a urcat de la 860.558 in 2018 pana la 1.121.651 in 2022. Guvernul tocmai a aprobat un Plan național…

- Ministerul Sanatații anunța ca „a suplimentat bugetul acțiunilor prioritare cu 150 de milioane de lei, pentru ultimul trimestru din 2023”, necesar pentru cazurile critice din spitalele de urgența din Romania. „Este esențiala gasirea cat mai rapida a unei soluții care sa asigure funcționarea corespunzatoare…

- Ministerul Sanatatii anunta, luni, ca a suplimentat bugetul actiunilor prioritare cu 150 de milioane de lei, pentru ultimul trimestru din 2023. Prin acest program se finanteaza, direct din bugetul Ministerului Sanatatii, cele mai critice cazuri din spitalele de urgenta, potrivit news.ro.”Asigurarea…

- Ministerul Sanatatii anunta, luni, ca a suplimentat bugetul actiunilor prioritare cu 150 de milioane de lei, pentru ultimul trimestru din 2023. Prin acest program se finanteaza, direct din bugetul Ministerului Sanatatii, cele mai critice cazuri din spitalele de urgenta.

- Guvernul a pregatit un proiect de Ordonanta de Urgenta prin care se va institui impozitul national suplimentar care sa se datoreze pentru profitul excedentar al entitatilor multinationale, situate in Romania, care sunt impozitate la un nivel redus. Ca regula, impozitul suplimentar se datoreaza la ora…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca putin peste un sfert din populatia Romaniei plateste asigurari de sanatate, aratand ca, in tara noastra, cheltuielile pentru sanatate pe cap de locuitor sunt si de opt mai mici fata de alte tari, potrivit News.ro și Hotnews. „Sa stiti ca noi platim asigurari,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, propune introducerea in programa școlara a materiei „Educație pentru Sanatate”, susținand ca aceasta masura ar ajuta Romania sa evolueze din punct de vedere al indicatorilor starii de sanatate. „De ani de zile militez pentru dezvoltarea educatiei pentru sanatate…