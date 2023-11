Guvernul intenţionează să prelungească valabilitatea voucherelor de energie până în primăvara anului viitor Guvernul intentioneaza sa prelungeasca prin ordonanta de urgenta valabilitatea voucherelor de energie pana in primavara anului viitor. Astfel, banii din ajutorul de incalzire dati in 2023 – doua transe de cate 700 lei si necheltuiti de beneficiari pana la sfarsitul anului – vor putea fi folositi si in iarna aceasta pentru plata facturilor. Sunt aproximativ doua milioane de familii care au primit vouchere pentru energie. Tot in sedinta de joi, executivul ar urma sa adopte o ordonanta de urgenta care urmareste reducerea numarului de copii separati de familie. Ministerul Familiei, Tineretului si… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

