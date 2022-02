Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu a anuntat, vineri, ca a decis, impreuna cu Autoritatea de Supraveghere Financiara si in urma dialogului cu transportatorii si Consiliul Concurentei, promovarea unei hotarari de guvern pentru stabilirea de tarife de prima maxime, plafonate

- ASF propune guvernului plafonarea prețului la polițele RCA Foto: pixabay.com Autoritatea pentru Supraveghere Financiara propune guvernului plafonarea prețului la polițele RCA, la nivelul tarifelor de referința, pentru o perioada de șase luni. Masura are în vedere protejarea consumatorului…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a inaintat Ministerului Finantelor o propunere de Hotarare de Guvern prin care pretul la politele RCA sa fie limitat la nivelul tarifelor de referinta pentru o perioada de 6 luni, a anuntat vineri institutia.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara ASF a inaintat Ministerului Finantelor o propunere de Hotarare de Guvern ce vizeaza politele RCA.Mai exact, ASF solicita ca pretul la politele RCA sa fie limitat la nivelul tarifelor de referinta pentru o perioada de 6 luni. ldquo;In urma analizelor realizate cu…

- ”Asa cum am promis, solutiile care protejeaza populatia si companiile sunt principala noastra preocupare! Avand in vedere situatia dificila cu care se confrunta milioane de persoane fizice si juridice, din cauza cresterii foarte ridicate a preturilor la politele de raspundere civila auto, am decis,…

- ”Am promis ca sustinerea economiei este prioritara si ne tinem de cuvant! Astazi, la propunerea Ministerului Finantelor, Guvernul a adoptat prelungirea scutirii de la plata impozitului specific datorat de operatorii economici din domeniul HoReCa pentru o perioada de 180 de zile”, a scris, luni, pe Facebook,…

- CEC Bank ar putea intra in aceasta primavara pe segmentul de asigurari, urmand sa vanda persoanelor fizice cele mai utilizate tipuri de polițe, de la asigurari de locuința la cele de raspundere civila auto (RCA), scrie Economica.net . Conform sursei citate, proiectul este gata și va fi lansat imediat…

- Compania de asigurare Euroins a primit o amenda uriașa de la ASF Foto: Arhiva. Compania de asigurare Euroins a primit o amenda uriașa de la Autoritatea de Supraveghere Financiara, aproape sase milioane de lei. Sancțiunea a fost aplicata pentru mai multe nereguli descoperite de ASF în…