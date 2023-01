Guvernul înființează 'Observatorul copilului', prin intermediul căruia vor fi identificaţi copiii aflaţi în situaţie de risc de separare de familie Guvernul se reuneste miercuri in sedinta, iar pe ordinea de zi figureaza mai multe proiecte de acte normative, printre care proiectul de lege privind activitatea de prevenire a separarii copilului de familie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

