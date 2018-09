Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a adoptat, la propunerea ministrului Turismului, Bogdan Trif, o hotarare de guvern privind modificarea HG 24/2017, privind funcționarea Ministerului Turismului, care prevede, printre altele, inființarea birourilor de promovare externa a Romaniei.Noul proiect de act normativ prevede…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a acuzat, in debutul sedintei CGMB de joi, dezinformari referitoare la preluarea Centurii Capitalei de catre Primarie de la CNAIR, precizand ca Guvernul nu a depus pana acum nicio cerere de atragere de fonduri europene pentru acest obiectiv.

- Executivul irlandez va face demersuri pe langa partidele politice din Irlanda de Nord pentru a face o noua incercare, in cursul acestui an, pentru formarea unui nou guvern nord-irlandez in care puterile sunt impartite (intre unionisti si nationalisti, n.r.), a anuntat marti premierul irlandez Leo Varadkar,…

- Guvernul promite ca toate plațile aferente Declarației Unice vor fi efectuate online. Facilitatea este avansata ca urmand sa fie valabila incepand cu anul viitor. In urma cu doua saptamani, Executivul a decis sa extinda ...

- Ministrul PSD al Turismului, Bogdan Trif, anunta ca va reinfiinta birourile de promovare a Romaniei in strainatate. Acestea au fost desfiintate, in primavara anului 2017, de fostul ministru PSD al Turismului, Mircea Titus Dobre, din cauza ca ajunsesera veritabile gauri negre in bugetul de stat.…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat, sambata, la Sibiu, ca desfiintarea birourilor de reprezentare turistica din strainatate a fost o greseala, iar pana la sfarsitul anului acestea vor fi reinfiintate, urmand sa apara si altele noi, printre care trei in ...

