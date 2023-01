Guvernul înfiinţează funcţia de secretar general al Cancelariei prim-ministrului Guvernul a modificat, miercuri, in sedinta, HG nr. 832/2022 privind stabilirea atributiilor, organizarea si functionarea Cancelariei prim-ministrului, in aceasta structura urmand sa fie infiintata functia de secretar general. Secretarul general va fi inalt functionar public, numit in conditiile legii, prin decizie a prim-ministrului, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat prin transformarea unui post vacant existent, a informat Executivul. Potrivit hotararii, secretarul general asigura stabilitatea functionarii Cancelariei prim-ministrului, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

