Ministerul sud-african al Justitiei a confirmat ca barbatul care l-a ucis pe eroul anti-apartheid din Africa de Sud Chris Hani, a fost eliberat conditionat.

Atacurile rusesti cu drone si rachete asupra infrastructurii Ucrainei si riscul unui nou val de refugiati de razboi dinspre aceasta tara ar putea avea un impact asupra dezbaterii privind extinderea spatiului Schengen, a declarat luni presedintele Consiliului European, Charles Michel, potrivit Reuters,…

Persoanele cu dizabilitați vor primi a 13-a indemnizație, potrivit unui proiect de Ordonanța de Urgența aflat in lucru la Guvern și consultat de ȘTIRIPESURSE.RO. Actul normativ prevede ca in luna ianuarie 2023, persoanele cu dizabilitați „vor beneficia in mod excepțional de o indemnizație compensatorie"…

Alcoolul și țigarile urmeaza sa se scumpeasca anul viitor in Republica Moldova. Proiectul politicii bugetar-fiscale pentru 2023, prezentat pentru consultari publice, prevede majorarea cotei accizei la alcool etilic cu 15%. Totodata, potrivit proiectului, marimea accizului la produsele din tutun va…

Guvernul ungar a decis sa introduca un plafon de pret la oua si cartofi, a anuntat miercuri Gergely Gulyas, directorul de cabinet al premierului ungar, dupa ce datele oficiale privind inflatia arata ca preturile la alimente au explodat in luna octombrie, transmite Reuters, conform Agerpres.

Guvernul a facut in primele 8 luni ale acestui an o economie de 202.627,65 kwh, la energie, fata de aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat miercuri Executivul.

Guvernul ucrainean indeamna marti populatia sa-si "limiteze" consumul de electricitate, in urma unor atacuri ruse - incepand de luni - ale unor instalatii energetice, in mai multe regiuni ucrainene, relateaza AFP, potrivit News.ro.

Rusia nu mai elibereaza pasapoarte persoanelor mobilizate in armata, a anuntat Guvernul, rus, relateaza AFP și news.ro.