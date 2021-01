Guvernul indian va interzice permanent 59 de aplicaţii Guvernul indian urmeaza sa interzica permanent 59 de aplicatii care au legaturi cu China, printre care si nume importante ca TikTok si WeChat. Aplicatiile au fost initial blocate in anul 2020, dupa ce guvernul le-a acuzat ca ar reprezenta un prejudiciu la adresa suveranitatii Indiei, a apararii si securitatii acesteia. India a blocat mai mult de 200 de aplicatii din iunie 2020, pe masura ce tensiunile cu China au escaladat, din cauza indelungatei dispute dintre cele doua tari legate de granita dintre ele. The post Guvernul indian va interzice permanent 59 de aplicatii appeared first on Puterea.ro… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

