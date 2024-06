Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, i-a indemnat, vineri, pe romanii afectati de zborurile anulate, sa deschida litigii pentru a solicita despagubiri companiilor, subliniind ca Executivul monitorizeaza zborurile anulate care au legatura cu aeroporturile romanesti.

- Au trecut alegerile, iar acum reincepe razboiul pe bani intre stat si bugetari. Pana la finalul lunii, Guvernul trebuie sa taie pana la doua sute de mii de posturi vacante. Iar Romania s-a angajat ca niciun sp...

- Vesti bune pentru romanii cu pensii mici. Se pare ca Guvernul lucreaza la creșterea pragului de impozitare, sau chiar sa o elimine, pentru pensiile de peste 2.000 de lei, dar fara a da mai multe detalii. Pe masa ministrilor exista doua variante. Una dintre ele ar fi un sistem de deduceri fiscale pentru…

- Cine muncește, saracește! Asta pare sa fie deviza dupa care se ghideaza guvernul PSD+PNL de la București. Munca cinstita este taxata aspru de stat, care de la primul leu incasat are grija sa iți ia aproape 50 de bani din el.O analiza KPMG arata ca Romania are cele mai mari taxe din Uniunea Europeana…

- ANAF i-a luat la ”ochi” pe romanii care realizeaza venituri din chirii ANAF i-a luat la ”ochi” pe romanii care realizeaza venituri din chirii In cautare de bani pentru a acoperi gaurile din buget, Guvernul trimite ANAF-ul dupa contribuabilii suspectați ca nu-și declara sursele de venit. Agenția Naționala…

- Pe langa accizele majorate și impozitele și taxele crescute de pe o zi pe alta, dar cunoscute macar in momentul publicarii ordonanțelor in Monitorul Oficial, Guvernul PSD-PNL a mai pus in practica, in ultimii doi ani și jumatate, o schema de scos bani, zi de zi, din buzunarele și conturile romanilor.…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca si bolnavii cronici vor fi scutiti de la plata contributiilor sociale pentru concediile medicale, el precizand ca Guvernul a luat o decizie rapida in acest sens. Marcel Ciolacu a declarat ca bolnavii cronici vor fi scutiti de la plata contributiilor sociale pentru…