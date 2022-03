Toate centrele de vaccinare impotriva COVID-19 din afara spitalelor urmeaza sa fie inchise in urmatoarele 30 de zile, potrivit unui proiect de Ordonanța de Urgența. De asemenea, incepand cu data de 1 iulie, vaccinarea impotriva COVID-19 se va putea face exclusiv in cabinetele medicilor de familie. Centrele de vaccinare impotriva […] Articolul Guvernul inchide centrele de vaccinare anti COVID-19 apare prima data in Ziarul Dambovita - Targoviste .