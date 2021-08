Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 5 – 9 iulie, Direcția de Ordine Publica a Poliției Romane, prin Serviciul Protecția Fondului Forestier și Piscicol, a derulat o acțiune in județul Suceava pentru prevenirea și combaterea taierilor fara drept de arbori din fondul forestier național. De asemenea, a fost verificata respectarea…

- Executivul aprobat, miercuri, OUG pentru inființarea Garzii Forestiere Naționale, anunța Ministerul Mediului. Tanczos Barna spune ca masura a fost luata pentru obținerea unor rezultate mai bune in lupta impotriva infracționalitații de mediu, in special a taierilor ilegale de paduri, potrivit Mediafax.

- Guvernul a aprobat in sedinta de ieri o ordonanta de urgenta pentru acordarea unei indemnizatii lunare invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi – anunta intr-un comunicat Ministerul Apararii Nationale. Indemnizatia nu este impozabila si reprezinta 50% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea…

- Prefectul județului Suceava, Iulian Cimpoeșu, a solicitat fermitate maxima in combaterea taierilor ilegale de arbori. In cadrul ședinței Colegiului Prefectural, Iulian Cimpoeșu a subliniat ca taierile ilegale de arbori și furtul din paduri se numara printre subiectele cele mai sensibile și mai fierbinți…

- Guvernul german considera ca Israelul 'are dreptul de a se apara in fata atacurilor' Hamas, a declarat miercuri purtatorul sau de cuvant, in timp ce confruntari intre statul israelian si miscarea islamista palestiniana ingrijoreaza comunitatea internationala, relateaza AFP. 'Israelul are dreptul…