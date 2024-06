Guvernul, în extaz. Crește salariul minim, cresc taxele la buget și amenzile In pofida declarațiilor sforaitoare ale politicienilor aflați la putere, creșterea salariului minim avantajeaza, in principal, veniturile bugetare. Pe langa majorarea incasarilor din taxe și impozite, un element foarte important, remarcat și de Executiv, este creșterea valorii punctului amenda, de la 165 lei, la 185 lei, ceea ce va insemna și mai mulți bani luați din […] The post Guvernul, in extaz. Crește salariul minim, cresc taxele la buget și amenzile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

