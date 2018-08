Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a trimis, marti seara, presedintelui Romaniei solicitarea de convocare in regim de urgenta a sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) in vederea analizarii si avizarii propunerilor de rectificare a bugetelor institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale, se arata…

- Guvernul Romaniei a trimis, seara trecuta, președintelui Romaniei solicitarea de convocare in regim de urgența a ședinței Consililui Suprem de Aparare a Țarii in vederea analizarii și avizarii propunerilor de rectificare a bugetelor instituțiilor cu atribuții in domeniul securitații naționale, cuprinse…

- Liviu Dragnea a sustinut ca este o premiera ca rectificarea bugetara sa nu fie aprobata de CSAT. El a spus ca, potrivit legii, premierul a recurs la varianta in care o treime din membrii Consiliului convoaca CSAT, iar scrisoarea Vioricai Dancila in acest sens este deja la Cotroceni.Ministrul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat marti, la Parlament, ca Guvernul va face saptamana viitoare rectificarea bugetara, indiferent daca pana atunci va exista sau nu un aviz al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT).

- Liviu Dragnea a anunțat, marți seara, la Antena 3, ca miniștrii din CSAT au trimis o scrisoare la Palatul Cotroceni prin care au convocat Consiliul Suprem de Aparare a Țarii. Totul, dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat ca Secretariatul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii face diligentele…

- Comisia Europeana a decis joi, 19 iulie, sa trimita scrisori de punere in intarziere (n.a prima etapa a procedurii de infringement) catre Romania și alte 16 state membre, solicitandu-le sa transpuna integral in legislația naționala primul act din legislația UE privind securitatea cibernetica, așa numita…

- Legea privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice a fost declarata neconstitutionala in ansamblul ei de catre Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) deoarece Guvernul nu a solicitat avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), se arata…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat vineri ca a decis sa convoace o sedinta speciala a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii pentru discutii privind viitorul Summit NATO de la Bruxelles.