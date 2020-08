Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a anunțat, miercuri, de la Palatul Victoria, care sunt masurile adoptate de Guvern pentru limitarea raspandirii noului coronavirus. Desi initial se vorbea de impunerea unei distantari fizice pe...

- Președintele Klaus Iohannis lasa sa se ințeleaga ca nu va promulga legea care stabilește ca Parlamentul, nu Guvernul stabilește data alegerilor parlamentare. La fel ca premierul Orban, președintele pleaca de la prezumția ca Parlamentul ar incalca prevederile constituționale, care arata clar ca mandatul…

- Fostul presedinte Traian Basescu, actual europarlamentar PMP, afirma ca Guvernul are parghii pentru a impune masurile, in cadrul epidemiei de coronavirus.El spune ca Executivul trebuie sa aplice Hotararea de Guvern 758 din 24 iunie 2009, pentru punerea in aplicare a Regulamentului Internațional Sanitar…

- "In urma deciziei Curtii Constitutionale, este clar ca e nevoie de o lege pentru prelungirea mandatelor. Problema este legata de data alegerilor. In ceea ce ne priveste pe noi, ca Guvern, noi am anuntat public de doua luni, ca noi consideram o data potrivita sfarsitul lui septembrie, inceputul lui octombrie…

- In imaginea postata, duminica, pe Facebook, se vede cum premierul si-a inlaturat masca de la gura pentru a fuma. Fotografia este surprinsa in timpul sedintei de Guvern, la Palatul Victoria. "Din categoria invatamintele premierului Orban catre popor, azi lectia Reguli de igiena: se fumeaza si in sala…

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Lucian Romascanu, a declarat ca fotografia facuta intr-un birou din Palatul Victoria, in urma careia premierul si cativa ministri au fost amendati pentru fumat si nepurtarea mastii in spatii inchise, dovedeste "lipsa de respect fata de lege" si fata de cetatenii…

- Premierul Ludovic Oban le-a spus marți liberalilor, în ședința Biroului Executiv, ca își dorește ca alegerile locale sa fie programate în sepetembrie sau cel mai târziu în luna octombrie daca epidemiea de coronavirus scade în intensitate, au declarat pentru HotNews.ro…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa Gabriel Medrea: Guvernul a intrat in stare de alerta și campanie electorala Gabriel Medrea: Guvernul a intrat in stare de alerta și campanie electorala Dupa luni de zile de pandemie și o stare de urgența caracterizata de o harababura instituționala și lipsa unor masuri…