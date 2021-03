Stiri pe aceeasi tema

- Intre cei care ar putea beneficia de aceste ajutoare sunt și romanii rezidenți in Spania, 40.000 dintre ei fiind persoane fizice autorizate (PFA). Conform RRA , obligația celor care primesc aceste ajutoare este sa iși continue activitatea pana in iunie 2022. De asemenea, companiilor le sunt interzise…

- Ministrul agriculturii, Adrian Oros a dat din nou dovada de o lipsa crasa de bun simț și viziune administrativa. In viața mea nu am vazut un management mai prost și mai falimentar, dar sa pui sub risc viața fermierilor și a agriculturilor (inclusiv a legumicultorilor) deja este un atentat la siguranța…

- Fermierii fac un apel catre presedintele Klaus Iohannis pentru a media conflictul dintre ei si Guvern, privind neacordarea despagubirilor de seceta prin Legea bugetului, potrivit unui comunicat al Asociatiei Forta Fermierilor, remis, marti, AGERPRES. ‘Mai sunt cateva ore pana la votul final din Parlament…

- Guvernul rus a acuzat vineri reteaua de socializare Twitter ca devine un ''instrument al dictaturii'' tarilor occidentale, dupa ce aceasta a blocat recent aproximativ o suta de conturi legate de Rusia, relateaza agentiile EFE si TASS. ''Ne vedem obligati sa semnalam din nou ca Twitter degenereaza…

- „Agricultura este un sector strategic. Fara hrana, omul moare!", atrag atentia reprezentantii Aliantei pentru Agricultura si Cooperare, din care fac parte mai multe organizatii, printre care Asociatia Producatorilor de Porumb din Romania si Liga Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania. Inginerul…

- Din cele sase mii de tone de motorina, promisa in calitate de ajutor umanitar de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, fermierii afectati de seceta ar putea primi pana la 25 de litri la hectar, pentru efectuarea lucrarilor agricole de primavara.

- Dupa ce a intarziat inca șase luni aplicarea legii care impiedica vanzarea terenurilor agricole catre straini, ministrul Oros a trecut la falimentarea fermierilor romani. Afectați grav de seceta și lasați fara banii de despagubiri de catre același ministru, fermierii se vad in imposibilitatea de a mai…