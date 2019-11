Guvernul ieftineşte carburantul, dar creşte amenzile de circulaţie. De la 1 ianuarie La momentul actual, valoarea unui punct de amenda reprezinta 10% din salariul minim brut numai ca guvernarea trecuta a decis sa-l înghete la 145 de lei chiar daca salariul minim brut este în prezent de 2.080 de lei. Aceasta reglementare, în vigoare din 2018, urmeaza sa expire la 31 decembrie 2019. iar Guvernul actual a anuntat ca nu intentioneaza sa o prelungeasca si pe parcursul anului 2020. Problema (cel putin pentru soferi) este ca de la 1 ianuarie, autoritatile ar urma sa creasca salariul minim brut la 2.230 de lei, astfel ca punctul de amenda ar putea fi de 223… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a propus, miercuri, decuplarea cuantumului amenzilor de salariul minim printr-un proiect de lege, susținand insa ca se va gasi o soluție pentru plafonarea punctului de amenda și pentru anul 2020. De la 1 ianuarie anul viitor, amenzile de circulație ar crește drastic, daca intre…

- Intrebat ce se va intampla de la 1 ianuarie cu punctul de amenda avand in vedere ca el a tot fost plafonat pana la finalul lui 2019, premierul Ludovic Orban a declarat ca va fi pregatit un proiect de lege prin care valoarea amenzilor de circulatie sa nu mai fie legata de salariul minim pe economie.…

- Șoferii vor plati amenzi de circulație majorate in 2020, a anuntat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. Incepand cu 1 ianuarie, valoarea punctului de amenda va creste de la 145 de lei, cat este acum, la 223 lei. Potrivit reglementarilor in domeniu, valoarea unui punct de amenda se calculeaza…

- Potrivit legislației in vigoare, valoarea unui punct de amenda reprezinta 10% din salariul minim brut. In prezent, salariul minim brut este de 2.080 de lei, iar autoritațile intenționeaza sa-l mareasca la 2.230 de lei incepand din 1 ianuarie. Cu toate acestea, in 2018 și 2019, autoritațile au decis…

- Amenzile rutiere ar putea creste de la 1 ianuarie 2020 cu 53%, iar cea mai mica contraventie ar putea scoate din buzunarele soferilor 446 de lei. Asta pentru ca valoarea punctului-amenda, care se calculeaza, potrivit Codului rutier, ca 10% din salariul minim brut, creste de la 145 de lei la 223 de…

- Exista o legatura directa intre salariul minim și amenzile de circulație, informeaza Hotnews. In 2018 și 2019, amenzile nu au mai crescut pentru ca Guvernul a venit cu legi prin care punctul de amenda a fost inghețat la nivelul anului 2017. In prezent, chiar daca nu ar crește salariul minim, amenzile…

- Exista o legatura, unii o pot numi „ombilicara”, între salariul minim și amenzile de circulație. În 2018 și 2019 amenzile nu au mai crescut pentru ca Guvernul a venit cu legi prin care punctul de amenda a fost înghețat la nivelul anului 2017. Ei bine, chiar daca nu ar crește…

- Ziarul Unirea Vești bune! Din 1 ianuarie 2020 crește salariul minim garantat. Cu cat se majoreaza Vești bune! Din 1 ianuarie 2020 crește salariul minim garantat. Cu cat se majoreaza Milioane de romani vor primi mai mulți bani la salariu de la 1 ianuarie 2020. Documentul prin care salariul minim garantat…