Guvernul ia primele măsuri concrete pentru a proteja populația de cutremur Seismul de 5,4 grade de la inceputul lunii noiembrie pare sa-i fi trezit din amorțire pe reprezentanții Executivului: legea de consolidare cu bani publici a locuințelor cu risc poate fi aplicata. Proprietarii nu vor trebui sa scoata niciun leu din buzunar, dar raman captivi imobiliar timp de 25 de ani. Daca totuși vor sa-și vanda proprietatea inainte de acest termen, trebuie sa achite costul consolidarii. In luna iulie a acestui an, legea care prevede consolidarea seismica a cladirilor, inclusiv a cladirilor publice, cu finantare nerambursabila si integrala, era promulgata de președintele Klaus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

