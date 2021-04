Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca restaurantele care au tot personalul vaccinat ar putea ramane deschise, indiferent de rata de incidenta. "Am avut discutii si cu restaurantele, pentru ca au fost lovite in aceasta perioada cel mai mult restaurantele in aceasta perioada de criza.…

- Premierul Florin Citu a precizat, miercuri, ca nu se ia in calcul o carantinare generalizata in Romania, mentionand ca se merge in directia relaxarii economiei, cu conditia ca toti sa se vaccineze. ‘Nu luam in calcul o carantinare. M-am opus din primul moment: am spus ca nu va exista un lockdown in…

- Premierul Florin Cițu anunța ca restricțiile prevazute in Hotararea Comitetului Național pentru Situații de Urgența intra in vigoare doar duminica, din cauza timpului scurt de implementare.

- Premierul Florin Citu afirma ca modificarea formulei de calcul a ratei de incidenta a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 nu are o implicatie reala semnificativa si doreste sa-i linisteasca pe oameni. "Am vazut si in spatiul public si aceasta hotarare a CNSU modifica o formula de calcul. Eu am cerut…

- Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca starea de alerta pe teritoriul Romaniei a fost prelungita si a aratat ca formula de calcul a ratei de incidenta a cazurilor de COVID-19 prin includerea focarelor se va aplica peste doua saptamani. ‘A fost prelungita (n.r. starea de alerta)‘, a spus Citu,…

- Potrivit unor surse, Guvernul ia in calcul posibilitatea de a nu mai acorda vouchere de vacanța pentru anul 2021, asta deoarece deja au fost prelungite voucherele in anii 2019 și 2020, iar acestea pot fi folosite pana la finalul acestui an.Bugetarii primesc vouchere in valoare de 1450 de lei pe care…