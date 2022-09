Premierul Nicolae Ciuca a facut, duminica, apel la populatie sa reduca risipa de energie electrica si afirma ca s-a discutat in Guvern despre un sistem de penalitati pentru cei care nu fac acest lucru, concomitent cu bonificatii acordate celor care economisesc. Ciuca a precizat ca, in prezent, nu exista solutii tehnice pentru aplicarea unor astfel […] The post Guvernul ia in calcul taxarea suplimentara a romanilor care fac risipa de energie electrica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .